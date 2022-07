"Ślub od pierwszego wejrzenia": Jacek w końcu pokazał partnerkę! Fani: "Ale piękna kobieta"

5. sezon " Ślubu od pierwszego wejrzenia " do końca trzymał widzów w napięciu. Podczas finałowego odcinka, fani programu w końcu poznali decyzję trzech par - Izy i Kamila , Laury i Macieja oraz Igi i Karola. To właśnie ostatnie małżeństwo przez cały czas budziło największe emocje, a internauci mocno komentowali to, co działo się pomiędzy uczestnikami miłosnego eksperymentu. Kiedy podczas ostatniego spotkania z ekspertami Iga stwierdziła, że chce kontynuować relacje, a to Karol podjął decyzję o rozwodzie, wiele osób nie kryło swojego zdziwienia. Mężczyzna w szokującym wyznaniu stwierdził, że poczuł się zmanipulowany przez swoją partnerkę, a Iga bardzo bardzo go zraniła. Ta jednak nie widziała w tym swojej winy , czym zdecydowanie podpadła widzom. Uczestniczka już wcześniej sugerowała, że w programie zdecydowanie była pokazywana w złym świetle , a teraz, juz po finale, w końcu po raz kolejny zabrała głos. Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiada na zarzuty Internautów Po finałowym odcinku miłosnego eksperymentu, o Idze zrobiło się naprawdę głośno, jednak nie tylko przez to, co wydarzyło się w programie, ale i poza nim. Widzowie odkryli, że uczestniczka, która zarzekała się, że nie zależy jej na popularności , podjęła współpracę z platformą, na której można kupić pozdrowienia od znanych osób. Iga postanowiła odpowiedzieć na zarzuty, a przy tym poruszyła kwestię swojego udziału w programie. Hype me to apka, w której rzeczywiście można kupić życzenia. Część pieniążków idzie jednak na fundacje i uważam, że to jest super. Szkoda, że media i programy szerzą mowę nienawiści zamiast promować dobro i pokazywać prawdę - napisała na swoim InstaStory. - A ja się mega cieszę, że mogę być częścią społeczności pozbawionej tego całego syfu,...