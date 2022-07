"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza i Kamil są parą?! Jest komentarz!

Izabela z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek ze wszystkich edycji eksperymentu. Choć od jej udziału w programie minęło już sporo czasu, to jednak fani w dalszym ciągu lubią śledzić jej losy za pośrednictwem Instagrama. Ostatnio nawet Iza zdecydowała się odpowiedzieć na kilka pytań od fanów, a także spełniła ich prośbę o... pokazanie zdjęcia z czasów szkolnych. Tylko spójrzcie na zdjęcie Izy sprzed lat! Chyba nikomu nie udałoby się jej rozpoznać na tej fotce. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Izabela ma adoratora! Zaskoczył ją pod pracą "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza pokazała swoje stare zdjęcie! Jest nie do poznania Izabela Juszczak w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" została żoną Kamila Węgrzyna. Jak wiadomo, choć para w finale eksperymentu zdecydowała się kontynuować swoje małżeństwo , to jednak tuż przed pierwszą rocznicą ich ślubu, niespodziewanie dowiedzieliśmy się o ich rozstaniu . Dziś, zarówno Iza, jak i Kamil wyglądają na bardzo szczęśliwych, więc wszystko wskazuje na to, że była to słuszna decyzja. Małżonkowie są w trakcie rozwodu i podczas Q&A, które niedawno zorganizowała Iza dowiedzieliśmy się, że niedługo będzie już po wszystkim . Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza ma nowego partnera? Pokazała romantyczne zdjęcie Iza chętnie wstawia nowe relacje na swoje InstaStories i od czasu do czasu odpowiada na nim na pytania od fanów. Kiedy więc uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zrobiła Q&A, pojawiło się mnóstwo ciekawych pytań związanych nie tylko z udziałem Izy w eksperymencie, ale także dotyczących tajemniczego adoratora czy jej biznesu fryzjerskiego. Pojawiła się...