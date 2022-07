"Ślub od pierwszego wejrzenia 3": Agata jest już po ślubie! Kamil pokazał zdjęcia z wesela 

Kamil i Iza ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " mimo sceptycznego pierwszego wrażenia, zaczynają coraz bardziej mieć się ku sobie! Panna młoda zauważyła starania męża o jej względy, co bardzo jej zaimponowało. Pozwoliła Kamilowi również na pierwsze czułości, jednak jedna z zabaw weselnych, którą sprowokowali goście mocno ją zawstydziła! Dlaczego robicie coś, żebym się zawstydziła?! - zapytała zdenerwowana Kamil zachęcony przez gości całował Izę po udzie. Zobacz także: „Ślub od pierwszego wejrzenia”: widzowie wyśmiewają Igę i wróżą jej rozwód. Karol postanowił stanąć w obronie żony "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza zawstydziła się podczas wesela Związek Izy i Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie zaczął się najbardziej romantycznie na świecie. Pamiętacie ich pierwsze reakcje? - To nie jest typ mojego wymarzonego mężczyzny - stwierdziła Iza - Na pewno nie tak wyobrażałem sobie moją przyszłą żonę - powiedział Kamil Wszystko wskazuje jednak na to, że z biegiem godzin, gdy małżonkowie poznają się coraz bliżej, ich zdanie również ulega zmianie. Iza jest zachwycona zachowaniem swojego programowego męża i czuje się przez niego adorowana: Pierwsze zachowanie oceniam bardzo dobrze, ponieważ bardzo podoba mi się to, że bardzo się troszczy. Cały czas jest przy mnie, zaczyna zabiegać o moje względy. Są też pierwsze gesty, jakiś dotyk, pierwsze objęcie czy oddanie mi swojej marynarki, żeby nie było mi zimno. Dba czy nie jestem głodna. Bardzo dobrze go odbieram na daną chwilę. Kamil chciałby, aby jego żona czuła się przy nim bezpiecznie już od pierwszych chwil: To jest moja żona, więc czuję, że chcę po prostu aby ona czuła, że jestem. Chcę, żeby czuła, że...