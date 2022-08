"Ślub od pierwszego wejrzenia 2": Paulina i Krzysztof wrócili do siebie? Pokazali wspólne zdjęcia z wakacji!

To koniec związku Pauliny i Krzysztofa ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia "? Widzowie mogą zmartwić się, zaglądając na profile na Instagramie swoich ulubieńców. Paulina i Krzysztof do tej pory byli dowodem na to, że warto walczyć o swoje uczucia, nawet gdy początek wspólnej drogi nie jest kolorowy. We wrześniu po raz pierwszy zostali rodzicami i przywitali na świecie ukochanego synka . Czy to możliwe, że ich związek to już przeszłość? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Krzysztof pokazał zdjęcie synka! Chłopiec jest podobny do niego czy do Pauliny? Paulina i Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się? Paulina i Krzysztof to zdecydowanie najpopularniejsza para drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich początki były bardzo burzliwe. Podczas eksperymentalnego miesiąca kilkukrotnie byli bliscy tego, aby przerwać ślubny eksperyment. Ostatecznie okazało się, że mimo kłótni zaczyna im na sobie zależeć. Ich ostateczna decyzja o tym, że chcą kontynuować relację była największym zaskoczeniem nie tylko drugiej ale wszystkich edycji. Paulina i Krzysztof po udziale w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" nie udzielają się publicznie. Oboje mają bardzo popularne profile na Instagramie, jednak nie są na nich zbyt aktywni. Nie zdradzają zbyt wiele na temat swoich uczuć. Trzy lata po ślubie ogłosili, że spodziewają się pierwszego dziecka. Synek Pauliny i Krzysztofa przyszedł na świat we wrześniu 2020 roku. Kilka miesięcy przed porodem Pauliny udzielili również telewizyjnego wywiadu , w którym opowiedzieli o tym, jak udało im się pokonać kryzys. Ostatnia aktywność Krzysztofa i Pauliny w mediach społecznościowych może jednak zmartwić widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Okazuje się, że z profilów...