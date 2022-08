"Ślub od pierwszego wejrzenia": Izabela podzieliła się nowiną: "Mam się świetnie, bardzo świetnie"

Iza i Kamil z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zasmucili fanów informacją o rozpadzie ich związku. Część ich wielbicieli jednak w dalszym ciągu wierzy, że być może tej dwójce uda się jeszcze znaleźć porozumienie i do siebie wróci! Plotek na pewno nie uciszy fakt, że Iza i Kamil właśnie pojawili się na jednej imprezie. Co się dokładnie działo? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza skusiła się na popularny zabieg. Pokazała efekty! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza i Kamil na jednej imprezie! Dokąd się wybrali? Iza i Kamil byli jedyną parą 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , która zdecydowała się kontynuować swoje małżeństwo po zakończeniu eksperymentu. I kiedy wielu fanów myślało, że ta dwójka naprawdę może stworzyć szczęśliwy związek na długie lata, niespodziewanie na Instagramie Izy pojawiło się oświadczenie o ich rozstaniu ! - Czasem w życiu przychodzi moment w którym musisz podjąć ważne decyzję. Mając nadzieję, że zmieni Twoje życie na lepsze. Wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Próbowaliśmy nie wyszło - pisała wówczas Iza. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 🌿 Izabela Juszczak 🌿 (@iziiij85) Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" Laura droczy się z Karolem. Porównuje go do... Niektórzy fani jednak nie uwierzyli we wpis uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i mieli nadzieję, że tak naprawdę para chce...