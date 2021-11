"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga komentuje nowy sezon programu! Broni Kasię?

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tuż po finale programu odblokował swoje profile w mediach społecznościowych i zamieścił wpis, w którym poinformował, że nie przejmuje się krytycznymi komentarzami skierowanymi w jego stronę. Teraz jednak chłopak zrobił coś, czego fani programu się nie spodziewali! Czy jednak fala hejtu, z którą musiał zmierzyć się chłopak go przerosła? Zobaczcie! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Szokujące zachowanie Adama! Nie tak miała wyglądać jego relacja z Asią po programie! "On mnie po prostu oszukał" Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie wytrzymał fali hejtu? Finał 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzbudził ogromne emocje wśród widzów programu w szczególności jeżeli chodzi o relację Joanny i Adama. To jedyna para, która zdecydowała się wziąć rozwód. Niestety, w głównej mierze wynikało to z powodu decyzji Adama, ponieważ Asia chciała dać temu związkowi szansę i przy ekspertach powiedziała, że chce pozostać w małżeństwie. Chłopak zaś stwierdził, że woli rozwijać tę znajomość stopniowo i na spokojnie, dlatego podjął decyzję o rozwodzie. Jednak jak już wiadomo tak się nie stało. Zachowanie Adama w ostatnim odcinku programu mocno zszokowało widzów, którzy nie szczędzili mu krytycznych komentarzy. Niedługo po emisji finału w telewizji, Adam postanowił odblokować swoje media społecznościowe i zamieścił wpis, w którym dość krytycznie wyraził się na temat programu, jak również poinformował fanów, że hejt jest mu obojętny. Wpisy internautów jednak wciąż przybywały, wiele z nich było niestety bardzo obraźliwych. Adam zdecydował się w końcu na krok, który zaskoczył fanów. Chłopak ponownie...