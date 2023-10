Iga Śmiechowicz była uczestniczką 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jak już wiadomo, jej związek z Karolem niestety nie przetrwał, a po drodze do finału eksperymentu, dochodziło pomiędzy nimi do spięć i konfliktów. Iga podczas emisji eksperymentu niestety spotkała się z dużą krytyką ze strony internautów - wielu fanów show oceniło ją przez pryzmat programu i stwierdziło, że związek z Karolem nie wyszedł z jej winy.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Igą, która wyjawiła nam między innymi, że nie chce w żaden sposób negować decyzji ekspertów, dotyczącej dopasowania jej do Karola.

To była ich decyzja. Zobaczyli coś w nas, co mogło nas połączyć. Próbowałam to odkryć przez ten miesiąc - być może nie umiałam i nie odkryłam - powiedziała Iga w rozmowie z reporterką Party.pl

Iga Śmiechowicz odniosła się również do opinii ekspertów na jej temat, które mogliśmy usłyszeć w programie. Nie zawsze przecież były przychylne.

Nie ukrywam, że jest mi przykro z tego, co zostało powiedziane gdzieś tam w programie. [...] Nie chcę tego negować, nie chcę zostawiać żalu do nich. To się wydarzyło i już. Oczywiście jest mi przykro, bo usłyszałam bardzo dużo przykrych słów pod moim adresem, natomiast to jest ich opinia - dodała.