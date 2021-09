Wojtek i Agnieszka ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " dzięki swojej naturalności i otwartości bardzo szybko zyskali sympatię widzów. Szybko również nawiązali znajomości z bohaterami poprzednich edycji, ale wygląda na to, że grono ich przyjaciół ciągle się powiększa. Wojtek pochwalił się w sieci zdjęciami ze wspólnego weekendu z uczestnikami " Hotelu Paradise "! Z kim się przyjaźnią? Jednak pomimo, zapewnień, że to był wspaniały weekend, fanów pary zaniepokoił pewien szczegół... Chodzi o Agnieszkę. Fani mają wrażenie, że nie jest już tak szczęśliwa jak wcześniej. Mają rację, a może przesadzają? Zobaczcie, o co chodzi. Zobacz także: Poruszająca fotka Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! "Jeszcze bardziej tęsknię za Tobą..." Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyjaźnią się z uczestnikami "Hotelu Paradise" Wojtek i Agnieszka spędzili ostatni weekend w Warszawie. Tam po raz pierwszy spotkali się ze swoimi nowymi znajomymi. Są to uczestnicy "Hotelu Paradise", Chris Ducci i Martyna Kondratowicz. Wcześniej dało się również zauważyć, że mają ze sobą kontakt, ponieważ często komentowali wzajemnie swoje zdjecia na Instagramie: Niedziela w Warszawie i taka niespodzianka 😊 Umawialiśmy się długo i w końcu się udało spotkać @chris.hotelparadise.official @martyna.kondratowicz dziękujemy za udane popołudnie i spędzony czas Fanów jednak zaniepokoił fakt, że uśmiech Agnieszki nie jest już tak szeroki, jak dało się zauważyć podczas kręcenia programu "Ślub od pierwszego wejrzenia": - Wszyscy się uśmiechają szeroko tylko nie Twoja żona😢 - Też to zauważyłam na każdym zdjęciu Internauci sugerują, że to może być wynik niewybrednych komentarzy...