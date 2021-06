"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol i Laura są razem? Uczestnik odpowiedział na domysły fanów! 

Piąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyniosła widzom ogromne emocje, a sytuacja, do których dochodziło pomiędzy niektórymi parami, nie raz wzbudziły prawdziwe kontrowersje. Choć w przypadku Karola i Laury miłosny eksperyment nie okazał się udany i oboje w finałowym odcinku programu postanowili, że nie chcą kontynuować przygody ze swoimi partnerami, wybranymi przez ekspertów, internauci są zdania, że nie wszystko stracone. Dlaczego? Otóż fani uważają, że ta dwójka spotyka się po programie, a ich relacje wcale nie są wyłącznie przyjacielskie. Mają racje? Kiedy Karol opublikował na swoim profilu na Instagramie nowe zdjęcie, ciekawość jego obserwatorów sięgnęła zenitu. Co więcej, uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowił odpowiedzieć na wścibskie komentarze. Potwierdził swój związek z Laurą?!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol odpowiedział na komentarze dotyczące Laury! Są razem!?

Choć widzowie "Ślubu od pierwszego wrażenia" od samego początku byli pewni, że związki Karola i Igi oraz Laury i Macieja nie mają szans na szczęśliwe zakończenie, eksperci byli odmiennego zdania. Ostatecznie okazało się, że obie pary podjęły decyzję o rozwodzie, a fani programu przenieśli się sprzed telewizorów do internetu, by dalej móc obserwować dalsze losy uczestników. Co więcej, niektórzy postanowili zabawić się w detektywów i uważają, że dokonali naprawdę niezwykłego odkrycia!

Zdaniem internautów Laura i Karol odnaleźli miłość w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", tyle, że nie z wybranymi dla nich partnerami. Fani programu sądzą, że uczestnicy są ze sobą po programie i mają na to dowody. W sieci pojawiły się głosy, że tych dwoje było widzianych razem na żywo, a niektórzy sądzą nawet, że Laura przypadkiem pokazała Karola na jednym ze zdjęć na Instagramie! Już nie raz przekonaliśmy się o nieomylności internautów, czy jednak i tym razem mają rację?

Jak się okazuje, kiedy Karol opublikował na swoim profilu na Instagramie nowe zdjęcie, internauci postanowili zaspokoić swoją ciekawość. Uczestnik piątek edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który zyskał ogromną sympatię widzów, pochwalił się rodzinną fotką, a na pierwsze komentarze fanów odnośnie jego domniemanego związku z Laurą nie musieliśmy długo czekać.

- A gdzie Laura?😁 - Dawaj fotę z Laurą😍 - pisali obserwatorzy mężczyzny.

Ku zdziwieniu wielu, Karol postanowił przerwać milczenie i odpowiedział na komentarze fanów! W tym wypadku uczestnik miłosnego eksperymentu posłużył się dwoma wymownymi emotikonami - "🤷🏼‍♂️" oraz "🤔". Choć w ten sposób chciał zapewne dać znać, że nie ma pojęcia o co chodzi jego obserwatorom, internauci postanowili nie odpuszczać.

Skryta ukryta😍 - wtórowała kolejna fanka, komentując pytanie gdzie jest uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Sądzicie, że Laura i Karol faktycznie póki co ukrywają swoje uczucia przed całym światem, czy może jednak faktycznie nic ich nie łączy? Mamy nadzieję, że nie będą dłużej trzymać nas w niepewności i niebawem poznamy całą prawdę.

Uważacie, że Laura i Karol pasują do siebie? Zdaniem fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tych uczestników po programie miało połączyć płomienne uczucie. Czyżby w ich przypadku udział w eksperymencie jednak nie okazał się taki nieudany?

Ciekawscy internauci, chcąc dociec prawdy, skorzystają z każdej możliwości. Choć pod jednym ze zdjęć Karola na jego profilu na Instagramie próbowali sprowokować go pytaniami, ten udzielał bardzo wymijających odpowiedzi. Dlaczego jednak nie napisał niczego wprost?

Wygląda na to, że fani nie mają zamiaru odpuszczać i uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w końcu będą musieli zająć stanowisko w tej sprawie. Zdaniem wielu tych dwoje tworzyłoby naprawdę zgrany zespół.