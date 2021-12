"Ślub od pierwszego wejrzenia": ekspert zarzuca Tomaszowi łamanie zasad programu. Co takiego zrobił?

Miniony odcinek 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wywołał prawdziwą burzę wśród fanów show. A wszystko przez nietaktowne zachowanie Tomasza, który bez ogródek mówił żonie swoje uwagi na temat... jej wyglądu! Co więcej, gdy Julia zapytała się go, czy jeśli schudnie, to ich relacja się poprawi, on szczerze odpowiedział, że tak. Julia w całej sytuacji zachowała pełne opanowanie i tolerancję, a fani bardzo ją za to podziwiają. Jednocześnie nie szczędzą Tomaszowi krytycznych komentarzy. Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Tomasz znów uderza w Julię. Fani: "Ogromny nietakt z jego strony" "Ślub od pierwszego wejrzenia": Fani krytykują postawę Tomasza! Relacja Tomasza i Julii z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeżywała wiele wzlotów i upadków. W końcu nadszedł czas, aby poprosić o pomoc eksperta. Piotr Mosak przyjechał do małżonków, aby rozwiązać problem ich komunikacji w związku, ale niestety, ta wizyta raczej nie przebiegła po myśli eksperta. A wszystko przez to, że Tomasz szybko zaczął mówić, co mu przeszkadza w Julii. Jak się okazało, chłopak ciągle przeżywał, że jego poprzednie partnerki były w jego oczach szczupłe, a Julia w jego opinii ma nadprogramowe kilogramy. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia chce bliskości z Pawłem?! "Jakby trochę spróbował..." Tomasz mówił, że towarzyszy mu lęk związany z tym, że "Julka nie jest w jego typie wyglądu" . Ponadto stwierdził, że gdy widział zdjęcia żony sprzed pięciu lat, to ta jego zdaniem wyglądała lepiej. Najgorszy jednak okazał się dialog na temat... nadwagi. - To nie chodzi, że ja lubię drobne, że one muszą być...