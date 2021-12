Joanna i Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przechodzą kryzys. Wygląda na to, że jest przeszkoda, która skutecznie blokuje im otworzenie się na tą relację. Mama Joanny od początku nie zaakceptowała, że jej jedyna córka wzięła udział w eksperymencie. Wygląda na to, że w dalszym ciągu nie może się z tym pogodzić, o czym dowiemy się już w najbliższym odcinku. Sprawdźcie o co dokładnie chodzi. Zobacz także: Jak dobrze znasz Oliwię i Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? QUIZ Mama Joanny w dalszym ciągu nie zaakceptowała decyzji córki! Joanna, niestety, od początku nie mogła liczyć na wsparcie rodziny. Jej decyzja o udziale w eksperymencie nie spodobała się rodzicom, a przede wszystkim jej mamie, która nawet stwierdziła, że Joanna "nie jest już jej córką". Dziewczyna jeszcze chwilę przed ślubem rozważała wycofanie się z programu, jednak ostatecznie zdecydowała się poradzić sobie sama. Chociaż rodzice Joanny ostatecznie byli obecni na ceremonii, to jednak w dalszym ciągu nie mogli pogodzić się, że ich córka wychodzi za mąż za nieznajomego. Wygląda na to, że - mimo upływu czasu - mama Joanny nie oswoiła się z tą sytuacją. To właśnie dlatego dziewczyna ma poważny problem, aby otworzyć się na relację z Adamem. Co więcej już w najbliższym odcinku dowiemy się, że mama Joanny w dalszym ciągu nie chce jej widzieć! Dziewczyna powie o tym Adamowi i przyzna, że bała się mu wcześniej to wyjawić. W poprzednim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Adam również bardzo zamknął się na relację z Joanną. Każdy fan programu na pewno doskonale pamięta, że mama dziewczyny podczas składania życzeń dla nowożeńców była w stosunku do zięcia bardzo chłodna. Być może on również to rozpamiętuje i źle czuje się z myślą,...