"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta pokazała zaskakujące nagranie! Czyżby dowód, że są razem? 

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała w sieci nagranie na którym przez przypadek pokazała Roberta? Uczestniczka programu TVN wrzuciłq na Instagram zdjęcia i krótki film, które wywołały poruszenie wśród internautów. Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są pewni, że znaleźli kolejny dowód na to, że małżeństwo Anety i Roberta przetrwało próbę czasu. Sprawdźcie, jak komentują zdjęcia i nagranie na profilu uczestniczki kontrowersyjnego hitu i jak odpowiedziała im sama Aneta!

Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są razem?

Aneta i Robert występują w najnowszej, szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci połączyli ich w parę, co zachwyciło internautów, którzy uważają, że idealnie do siebie pasują. Szybko okazało się, że Aneta i Robert również są sobą oczarowani i świetnie się dogadują. Fani programu mają nadzieję, że małżeństwo Anety i Roberta przetrwało próbę czasu. Co więcej, ostatnio jedna z internautek napisała w sieci, że ostatnio widziała ich razem!

Teraz Aneta opublikowała na Instagramie zdjęcia i nagranie, a fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są już pewni, że znaleźli kolejny dowód na to, że jej relacja z Robertem przetrwała.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia zamieściła wymowny wpis. "Będziesz się musiała bronić jak Iga"

Screen/Player.pl

Aneta pokazała w sieci zdjęcia i nagrania z miejsca, w którym razem z mężem spędziła podróż poślubną.

A to jest to magiczne miejsce w które pojechaliśmy w 'podróż poślubną'. W którym (miejscu;)) zakochałam się od pierwszego wejrzenia. I do którego absolutnie będę wracać🤍- napisała na Instagramie.

Jak wpis uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zareagowali internauci?

- Na filmiku widać jak mąż się krząta..... w odbiciu szyby😂- skomentował jeden z internautów.

tak jest. No z nim mnie tam wysłali🤷🏽‍♀️- odpowiedziała Aneta.

- Wierze, że jesteś tam z nim👏❤️- napisała kolejna fanka.

no pewnie, że tak😅to było dzień po ślubie. Tam nas wysłali ☺️

- W szybie na ost zdj odbija sie Robert:) znaczy że wyszło !! :) - pisali internauci.

No pewnie, że się odbija😅 to było na dzień po ślubie:) tam nas zabrali :)

Ewentualnie to mogą być jeszcze panowie od kamer😃- odpowiadała Aneta.

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zapewnia, że są to stare zdjęcia, robione w trakcie nagrywania programu, ale nie wszyscy fani jej uwierzyli.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Pierwsze czułości Anety i Roberta! Fani w szoku

Myślicie, że małżeństwo Anety i Roberta naprawdę przetrwało? My mocno im kibicujemy i już nie możemy doczekać się wielkiego finału, kiedy dowiemy się, jak potoczyły się losy wszystkich par z najnowszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia pokazała "mały spoiler". Dalej jest z Tomaszem?