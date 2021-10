"Ślub od pierwszego wejrzenia": Fani współczują Pawłowi! "Szkoda tak fajnego chłopaka"

Po ostatnim odcinku 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w sieci zawrzało. Tym razem ostro oberwało się Kasi, która zdaniem widzów zbytnio dystansuje się od telewizyjnego męża, Pawła. Niestety, po euforii, jaka eksplodowała na ślubie i weselu, pomimo ciepłych gestów i zabiegów swojego partnera, dziewczyna szybko zaczęła się wycofywać, a nawet nie reagować na jego zaloty. Sympatycy społecznego eksperymentu TVN szybko okrzyknęli ją więc "drugą Igą" - uczestniczką poprzedniej edycji, która została oskarżona przez męża o toksyczne zagrywki i manipulacje. Kasia postanowiła więc odnieść się do gorzkich słów internautów. "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia odpowiada hejterom W minionym odcinku 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byliśmy świadkami pierwszych czułości, a także niezręcznych sytuacji pomiędzy telewizyjnymi nowożeńcami. Choć podczas wesela, Kasia czule całowała się ze swoim mężem i zachowywała się tak, jakby znała go od lat, to tuż po nocy poślubnej coś się między nimi zmieniło. Dziewczyna przyznając, że dla niej to wszystko dzieje się za szybko , zaczęła odsuwać się od Pawła. Co więcej, nie chciała nawet przymierzyć łańcuszka, który podarował jej mąż, tłumacząc się nieodpowiednim strojem. Na reakcję widzów nie trzeba było długo czekać. - "To dla mnie za szybko" mówi to osoba która wyszła za mąż za obca osobę. Impreza się skończyła i entuzjazm również opadł.. Szkoda, bo fajny chłopak. - Jak ja oglądam to ręce mi opadają, dołująca, jest anty do wielu rzeczy, to po co tu się zgłosiła. Zachowuje się jakby miała lat 15. Niech dalej tak robi znów będzie sama - czytamy komentarze w...