Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znaleźli kolejny dowód na to, że Kasia i Paweł nie są razem? Tym razem przyjrzeli się nowemu wpisowi Pawła. Uczestnik w końcu musiał odpowiedzieć na tysiące pytań zainteresowanych fanów. Pierwszy raz poruszył temat Kasi i... zdradził zbyt wiele?!

Nie gniewajcie się, jeżeli nie odpisuję😕, ale... - zaczął swój wpis

Zobaczcie o czym napisał Paweł!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Paweł i Kasia rozstali się?

Paweł i Kasia początkowo zostali okrzyknięci najlepiej dobraną parą 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Trudno byłoby zawyrokować inaczej, patrząc na ich radość, kiedy zobaczyli się po raz pierwszy. Wyglądało na to, że stworzą idealną parę a w dodatku nie będą musieli martwić się o tzw. "związek na odległość", ponieważ mieszkają w sąsiednich miejscowościach. Ich wesele było pełne czułości, jednak niedługo później wszystko zaczęło się psuć. Kasia zaczęła się dystansować, a widzów zaczęło drażnić to jak traktuje swojego programowego męża.

W sieci pojawiały się również plotki, że Kasia wykorzystała Pawła, by wzbudzić zazdrość w swoim poprzednim partnerze. Niektórzy twierdzą wręcz, że odnowiła stary związek. Niedawno Kasia opublikowała w sieci serię zdjęć. Widzowie zwrócili uwagę na brak obrączki, co uznali za dowód na rozstanie z Pawłem. Nie jest jednak tajemnicą, że uczestnicy muszą być ostrożni i są zobowiązani do tego, by utrzymać w tajemnicy, jak potoczyły się ich losy aż do emisji finału. Paweł jednak postanowił zabrać głos na Instagramie i odniósł się do wszystkich pytań o Kasię.

Pozdrawiamy z moim chrześniakiem Julkiem😍Dziękuję Wam za wszystkie pozytywne komentarze i DM

Nie gniewajcie się, jeżeli nie odpisuję😕, ale ze względu na formułę programu, mogę niechcący zrobić Wam spoiler 😂,a to na pewno popsuło by nam wspólne oglądanie 😀 Więcej informacji będzie po programie 😉

Fani docenili szczerość Pawła. Jedna z fanek jednak zasugerowała, że gdyby relacja Kasi i Pawła przetrwała nie byłby obojętny na to, co spotyka ją w sieci i z pewnością by się za nią stawił:

Pan Paweł wstawiłby się za Pani Kasia , gdyby byli razem. Tak sądzę 😉

Z kolei inni uważają, że zdecydowanie bardziej pasowałby do innej uczestniczki 6. sezonu:

- Ja cię widzę przy Julce. Szkoda, że was nie dobrali ale po programie wszystko może się zdarzyć 😂😂

- Też tak uważam. Ale kto wie, 😃

Niczego nie można wykluczyć, w końcu historia zna i takie przypadki!