Julia i Tomasz to para, która budzi ogromne emocje wśród fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wynika to głównie z zachowania Tomasza, który przez nieumiejętne dobieranie słów, rani swoją żonę. I nie pomogły nawet rady Piotra Mosaka, bo niestety Tomasz dosłownie chwilę po wyjściu eksperta, zdecydował się znów poruszyć temat wyglądu swojej małżonki. W końcu Julia nie wytrzymała i zdecydowała się na radykalne kroki. Sprawdźcie szczegóły.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia o swoim ślubie: "Ludzie już nas rozwiedli"

Tak niezręcznej w sytuacji w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" chyba jeszcze nie było. Konkretnie chodzi o zachowanie Tomasza, który zdecydował się ostatnio poruszyć temat wyglądu swojej żony. Jego bardzo nietaktowne słowa, które skierował do Julii, odbiły się szerokim echem w sieci. Dla fanów show było to wręcz szokujące, że Tomasz bez ogródek mówił żonie o nadwadze, proponował jej przejście na dietę i mówił, że w Julia nie jest w jego typie.

Piotr Mosak starał się wytłumaczyć Tomaszowi, że nie powinien mówić do żony w ten sposób i poprosił go, aby przestał skupiać się tylko i wyłącznie na jej wyglądzie. Ale niestety, jego rady nie poskutkowały, bo jak mogliśmy zobaczyć w ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia", Tomasz od razu po wyjściu eksperta wrócił do tego tematu i zasypał Julię komentarzami odnośnie jej figury.

Screen/Player.pl

Tomasz wrócił między innymi do tematu zdjęć Julii sprzed pięciu lat, na których jego zdaniem wyglądała lepiej. Zaczął się także zastanawiać, jak "trafnie nazwać" sylwetkę żony - kształtna, a może kobieca? Ponownie pojawiły się jakieś jego wewnętrzne obawy na temat tego, jak wygląda jego żona. Choć Julia starała się z tego śmiać, to jednak w późniejszym wyznaniu przed kamerami nie potrafiła ukryć, że słowa Tomasza ją zabolały.

- Być tutaj i się zastanawiać, jak on na mnie patrzy, czy może gdzieś tam jakąś fałdkę mi zauważy, bo to też wyszły na wierzch moje kompleksy. [...] On do tego ma dystans, ja powinnam zdrowiej się odżywiać, mniej jeść, to może wtedy mu się spodobam. Tak to odebrałam - mówiła.

- No tak sobie myślę, że no nie, no ty nie jesteś przecież za gruba, tak przepraszam, że Ci tak mówię, ale tak myślałem - plątał się z kolei w swoich słowach Tomasz.