Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jako jedyna para z 6. edycji zdecydowała się kontynuować swoje małżeństwo. Aktualnie spodziewają się swojego pierwszego dziecka, a dziś przy okazji świąt Bożego Narodzenia, poinformowali o kolejnej radosnej nowinie. Czas na kolejne zmiany po ślubie: Najlepszy prezent jaki mogłem dostać na Święta 😊😊❤️ - wyznał zakochany Robert. Nie wszystkie pary zdecydowałyby się na taki krok tak szybko. Zobaczcie, o co chodzi. "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert dzielą się kolejną rodzinną informacją Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" musieli ukrywać swój związek prawie przez 2/3 roku. W tym czasie byli razem na wakacjach, weselu i innych rodzinnych imprezach. Nie mogli jednak zbyt mocno afiszować się ze swoją miłością, chociaż jak wyznali po programie, chcieli głośno krzyczeć o swojej miłości. Tuż po emisji finału "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wreszcie mogli potwierdzić, że są razem, jednak to nie koniec pięknych nowin. Aneta i Robert spodziewają się swojego pierwszego dziecka! Jeszcze nie potwierdzili czy spodziewają się synka czy córeczki, jednak Aneta zapewniła, że z pewnością nie spodziewa się bliźniaków, o których z mężem rozmawiali jeszcze w programie. Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w jednym z ostatnich live'ów wyznali fanom, jaka była ich reakcja na to, że spodziewają się maleństwa: Ja byłam zdziwiona ale tylko dlatego, że jak zrobiłam pierwsze testy to okazało się, że nie jestem, Ze smutkiem odłożyłam te testy i powiedziałam Robertowi: "Następnym razem". A potem po kilku dniach zrobiłam znowu przy Robercie i pokazały co innego. Ja się dlatego bardzo zdziwiłam, bo wiedziałam, że nie. Tak to od...