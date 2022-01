Choć na początku wielu fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie wróżyło im sukcesu, Aneta i Robert jako jedyna para z 6. edycji matrymonialnego eksperymentu TVN postanowiła stworzyć związek także po programie. Co więcej, zakochani właśnie pochwalili się radosną nowiną. Telewizyjni małżonkowie spodziewają się pierworodnego dziecka. Piękna brunetka chętnie eksponuje ciążowe krągłości w mediach społecznościowych, a teraz wraz z partnerem udzielili pierwszego wywiadu po zakończeniu emisji show ze swoim udziałem. Sprawdźcie, co zdradzili. Okazuje się, że już planują... ślub kościelny! Poznajcie szczegóły. "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert już planują ślub kościelny Za nami wielki finał 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W wtorek, 14 grudnia, sympatycy społecznego eksperymentu TVN wreszcie poznali ostateczne decyzje telewizyjnych małżonków, którzy na podstawie szeroko zakrojonych badań psychologicznych i antropologicznych wzięli ślub z zupełnie obcą osobą. I pomimo iż dla dwóch par aranżowany związek małżeński zakończył się fiaskiem - J ulia i Tomasz definitywnie zażądali rozwodu podczas rozmowy z ekspertami, a Kasia i Paweł rozstali się miesiąc po zakończeniu eksperymentu, to jedna para tworzy szczęśliwą relację do dziś. Aneta i Robert oficjalnie potwierdzili, że są razem po programie , a nawet podzielili się z fanami niepublikowanymi zdjęciami z czasu, gdy musieli ukrywać swoją zażyłość. To jeszcze nie koniec rewelacji! Para właśnie ogłosiła radosną nowinę. Aneta i Robert spodziewają się dziecka , czym pochwalili się za pośrednictwem Instagrama. - Jeszcze więcej szczęścia w drodze... 👩‍❤️‍👨👼- napisała na Instagramie dumna przyszła mama. Fani show od razu ruszyli z...