Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywają, że ich zdaniem Marta i Maciej kompletnie do siebie nie pasują. Uczestniczka show jest spokojna, opanowana i próbuje poznać programowego męża, a Maciej z kolei znajomość zaczął od uwag na temat wyglądu i ubioru programowej żony. Jednak, gdy Maciej nazwał Martę "mortadelką" widzowie już nie wytrzymali i ostro skrytykowali bohatera eksperymentu. Teraz Marta zabrała głos w tej sprawie i stanęła w obronie programowego męża!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta broni Macieja!

Marta i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to para, która wzbudza w widzach najwięcej kontrowersji. Już podczas ślubu uczestnik show podpadł swoim zachowaniem - fani nie potrafili zrozumieć jego wybuchów śmiechu podczas składania przysięgi małżeńskiej. Później niestety było jeszcze gorzej... W czasie podróży poślubnej, Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nazwał żonę "mortadelką", czym wywołał naprawdę spore poruszenie.

Teraz Marta w swoich mediach społecznościowych zdecydowała się odpowiedzieć na kilka pytań od fanów. Jedno z nich dotyczyło Macieja i jego zachowania w stosunku do niej, które według internautów było bardzo nie na miejscu. Co ciekawe, uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stanęła w obronie programowego męża! Marta przyznała wprost, że choć nazwanie jej "mortadelką" nie spodobało się jej, to jednak nie ma w niej zgody na hejt, jaki spotkał Macieja.

- Jak oceniasz Maćka? - Nie podoba mi się nazywanie kobiet mortadelą, ale nie ma we mnie zgody na hejt, jaki go dotknął. Ludzie piszą obrzydliwe rzeczy o nim i to mi się nie podoba! - odpowiedziała stanowczo Marta.

Do tej pory widzowie byli przekonani, że małżeństwo Marty i Macieja nie przetrwało próby czasu. Po tej odpowiedzi Marty internauci zaczęli się jednak nad tym zastanawiać.

- Mam wrażenie, że Marta i Maciej się dotarli później i teraz są razem szczęśliwi - piszą obserwatorzy.

Myślicie, że w finale eksperymentu jednak dowiemy się, że Marta i Maciej są razem?

