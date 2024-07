Tej dwójce fani od początku wróżyli rychłe rozstanie i zgodnie z przewidywaniami widzów, małżonkowie zdecydowali się na rozstanie. Choć Marta i Maciej na kilka tygodni przed wielkim finałem wspólnie podjęli decyzję o rozwodzie, w trakcie spotkania z ekspertami mieli sobie wiele do zarzucenia. Zaledwie miesiąc po zakończeniu eksperymentu uczestniczka show nadal nie mogła poradzić sobie z przykrymi słowami, które usłyszała od programowego męża, za to Maciej miał dla sympatyków programu sporą niespodziankę. Uczestnik show wyznał, że jest zakochany.

Kim jest jego nowa wybranka?

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Maciej ostro traktował Martę w programie. Teraz się tłumaczy

Od momentu, gdy Marta i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stanęli na ślubnym kobiercu, wzbudzali wiele negatywnych emocji w widzach, którzy nie szczędzili im krytyki. Uczestniczka show początkowo próbowała poznać męża, jednak z każdym kolejnym przykrym słowem odsuwała się od niego i w odpowiedzi sama wbijała mu bolesne szpile. W trakcie podróży poślubnej Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nazwał Martę "mortadelką", co przelało czarę goryczy, a para zdecydowała się na rozwód jeszcze przed wielkim finałem.

Już teraz wiadomo, które pary ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowały się pozostać w małżeństwie, jednak to kłótnia Marty i Macieja wzbudziła najwięcej kontrowersji. Po czterech tygodniach kamery odwiedziły uczestników ponownie, wówczas okazało się, że Marta wciąż przeżywa bolesne momenty, a Maciej dawno uporał się z nieudanym małżeństwem, a w jego życiu wiele się zmieniło.

Zobacz także

Przed wejściem w eksperyment próbowałem dotrzeć do tej kobiety, dostałem jasny sygnał, że nie ma szans w ogóle, dlatego zgłosiłem się do tego eksperymentu - powiedział Maciej.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Maciek gorzko o tym, co spotyka go po programie. "To jest irytujące"

Okazuje się, że Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tuż przed eksperymentem poznał kobietę, która początkowo go odrzuciła. Po czasie tajemnicza Patrycja zwróciła na niego uwagę.

Zauważyłem jednak, że po tym eksperymencie doszło do niej to, co powiedziała przed wejściem do eksperymentu, że sama siebie gdzieś tam okłamała, swoje uczucia i o miłość trzeba walczyć. - mówił Maciej.