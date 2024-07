Aneta z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" regularnie dzieli się ze swoimi fanami nowymi modowymi perełkami. Uczestniczka społecznego eksperymentu TVN ma fantastyczne wyczucie stylu, nic więc dziwnego, że jej fani z wypiekami na twarzach śledzą jej kolejne, niezwykle udane looki. Teraz żona Roberta Żuchowskiego zaprezentowała się w modnym komplecie z Sinsay, a w sieci zawrzało! Te bluzka to must have tegorocznych wakacji, a teraz kupicie ją na wyprzedaży!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Aneta w modnym komplecie na lato

Aneta od samego początku swojego udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" została okrzyknięta jedną z najpiękniejszych bohaterek miłosnego eksperymentu TVN. Widzowie zachwycili się nie tylko jej aparycją i fenomenalną figurą, ale też wyjątkowym zmysłem estetycznym - zarówno tym wnętrzarskim, jak i ubraniowym. Także po zakończeniu show kobieta zachwyca swoich fanów kolejnymi udanymi stylizacjami.

Niedawno Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalili się zdjęciami z chrztu synka, a wszyscy patrzyli tylko na kreację młodej mamy. Teraz Aneta po raz kolejny olśniła internautów swoją stylizacją, prezentując się w kolorowym komplecie.

Instagram @anet.zuchowska

Jak się okazuje, stylowa satynowa koszula oraz dopasowane do niej szorty spódniczka wcale nie pochodzą z kolekcji luksusowego domu mody. Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" upolowała je... na wyprzedaży w Sinsay. Wzorzystą, wiązaną w talii koszula z kolorowym printem kupimy w sieciówce za 39,99 zł.

Mat. prasowe Sinsay

Szczególną uwagę zwracają także kolorowe szorty. Ten model świetnie sprawdzi się na każdą okazję. Możemy stylizować ją zarówno ze szpilkami, sandałkami na obcasie, klapkami, czy ulubionymi sneakersami - w każdej wersji będą się świetnie prezentować !

Mat. prasowe Sinsay

Co sądzicie o modowych wyborach Anety ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? My uwielbiamy jej styl!

