Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na początku lutego zostali rodzicami. Na świat przyszedł mały Mieszko, który oczywiście jest oczkiem w głowie uroczego małżeństwa. Wszystko wskazuje jednak na to, że za niedługo ich rodzina będzie jeszcze większa! Aneta w jednym z wywiadów właśnie zdradziła, że ich synek będzie miał "niewiele młodsze rodzeństwo". Czy to oznacza, że niedługo usłyszymy kolejne radosne wieści od Anety i Roberta? Sprawdźcie szczegóły! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert chcą mieć kolejne dziecko! Aneta i Robert z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są jedną z najbardziej lubianych par, których miłość zrodziła się dzięki udziałowi w eksperymencie. Za chwilę małżonkowie będą świętować pierwszą rocznicę ślubu, która będzie dla nich naprawdę wyjątkowa, bo już spędzana we trójkę! Aneta i Robert od dwóch miesięcy są szczęśliwymi rodzicami , ale wygląda na to, że nie chcą zbyt długo zwlekać z rodzeństwem dla Mieszka. Aneta Żuchowska w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl wyjawiła, że razem z Robertem już myślą o kolejnym dziecku! - (Mieszko - przy. red.) będzie miał niewiele młodsze rodzeństwo. Nie mówię, że już, za kilka tygodni czy miesięcy znowu będę w ciąży. Ale to na pewno bliżej niż za kilka lat. Jesteśmy pewni, że to będzie już niedługo - powiedziała w wywiadzie Aneta. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pochwaliła się nową fryzurą! Postawiła na ostre cięcie Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w tym samym wywiadzie zdradziła również, czy w takim razie marzy jej się teraz córeczka. Uczestniczka hitowego show stacji TVN zaskoczyła swoją odpowiedzią! - Zawsze marzyłam o synku, nie wiem dlaczego....