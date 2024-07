Luiza Benzouaoua nie bez powodu została okrzyknięta przez widzów "Hotelu Paradise" prawdziwą królową stylu. Piękna brunetka doskonale wyczuwa modowe trendy, stawiając na wyjątkowo dziewczęce looki, podkreślające atuty jej figury. Tym razem była uczestniczka 3. edycji miłosnego hitu TVN7 zaprezentowała się w najmodniejszych butach na lato 2022. W Sinsay kupicie podobne za zaledwie 25 zł!

"Hotel Paradise 3": Luiza w ultramodnych butach na lato

Choć w "Hotelu Paradise" Luiza Benzouaoua nie znalazła prawdziwej miłości, to udział w randkowym hicie Telewizyjnej Siódemki zapewnił charyzmatycznej brunetce ogromną popularność, a piękna uczestniczka wciąż odcina kupony od sławy, realizując się jako wpływowa influencerka. Na Instagramie byłą ukochaną Maurycego śledzi już ponad 211 tys. osób, a ta liczba stale rośnie. To tam Luiza chętnie chwali się relacjami ze swojej codzienności, zapowiedziami projektów zawodowych, a także makijażowymi, włosowymi i modowymi inspiracjami. Ostatnio Luiza z "Hotelu Paradise" zachwyciła hitową sukienką z Sinsay za 29 zł. Zwiewna, dziewczęca propozycja szybko przypadła internautom do gustu, a większość obserwatorek byłej bohaterki rajskiego hotelu miało chrapkę na więcej modowych propozycji swojej ulubienicy.

Odpowiadając na prośby fanów, Luiza z "Hotelu Paradise" pochwaliła się "małą czarną", którą również upolowała w Sinsay. Teraz z kolei piękna brunetka zaprezentowała światu swoje ulubione buty, bez których nie wyobraża sobie tegorocznych wakacji.

- Najlepsze klapki, jakie miałam! Zarąbiste kolory, nie obcierają, są mega wygodne - napisała na InstaStories Luiza z "Hotelu Paradise". - W basenie też testowałam - dodała ze śmiechem.

Jak się okazuje, Luiza z "Hotelu Paradise" zdecydowała się na jeden z najmodniejszych w tym sezonie modeli - Arizona Eva - od kultowej marki Birkenstock. Wykonane z pianki monochromatyczne klapki są prawdziwym must have w garderobach gwiazd i modowych influencerek.

Luiza z "Hotelu Paradise" postawiła na dwa, najmodniejsze kolory tych hitowych klapek - niebieskie "Dusty Blue" oraz różowe "Coral Peach". Cena? Za jedną parę na stronie producenta zapłacimy 205 zł. Mamy jednak dla was dobrą wiadomość. Podobne modele znaleźliśmy w ofercie popularnej sieciówki.

Modne klapki w stylu Luizy z "Hotelu Paradise" kupisz w Sinsay za 25 zł

Nie musicie wydawać kroci, by w waszej garderobie zagościły modne klapki w tylu gwiazdy "Hotelu Paradise". Podobne znaleźliśmy w ofercie Sinsay!

Niebieskie, klasyczne klapki z klamrami wykonane z materiału EVA - tworzywa wyjątkowo odpornego na zniekształcenia i szkodliwe działania promieni słonecznych - kupicie w Sinsay za zaledwie 25,99 zł. Ten sam model jest też dostępny w różowym kolorze. Skusicie się?

