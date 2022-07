Katarzyna Cichopek w boskiej sukience w kwiaty za 499 zł. Podobną znajdziecie w Sinsay za 19 zł!

Katarzyna Cichopek niezmiennie inspiruje swoje fanki stylizacjami i udowadnia, że sukienka to podstawa w szafie każdej kobiety, szczególnie w sezonie letnim. Wystarczy, że dobierzemy do niej odpowiednie buty i w kilka chwil mamy gotowy look na każdą okazję. Tym razem gwiazda " M jak miłość " zachwyciła zestawem z białą sukienką o długości maxi. To prawdziwy hit na lato 2021, a my wiemy, gdzie kupić podobną na wyprzedaży lato 2021! Katarzyna Cichopek zachwyca w białej sukience Saintby! Katarzyna Cichopek każdą swoim lookiem udowadnia, że ma doskonałe wyczucie stylu. Latem podstawą zestawów aktorki są ultra kobiece sukienki o różnej długości. Prowadząca " Pytanie na śniadanie " nosi modele zarówno o długości mini, midi, jak i maxi. Ostatnio Katarzyna Cichopek postawiła na długą sukienkę w białym kolorze marki Saintby za 900 zł. Ten model nie należy do najtańszych, ale mamy dla Was dobrą wiadomość, bo sukienki w podobnym stylu można jeszcze upolować na letnich wyprzedażach, m.in. w Sinsay. Zobacz także: Kasia Cichopek w jeansowej sukience na lato za 485 zł. W Sinsay za 59 zł kupisz niemal identyczną! Katarzyna Cichopek zachwyca letnimi stylizacjami. W białej sukience marki Saintby, którą wybrała na sesję z córką, gwiazda wygląda doskonale. Ten model w połączeniu z espadrylami to idealny zestaw na lato. Sami spójrzcie! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Katarzyna Cichopek (@katarzynacichopek) Białe sukienki można też znaleźć w topowych sieciówkach. Ten kolor w...