"Rolnik szuka żony": Kamila Boś w boskiej sukience z Zary. Podobną kupicie w Sinsay za 40 zł

Sylwia Bomba jest jedną z największych gwiazd programu "Gogglebox", a już od września widzowie "Tańca z gwiazdami" będą mogli zobaczyć ją również w tanecznym show. Gwiazda TTV pochwaliła się na Instastory relacją z nagrań do programu i opublikowała pierwszą taneczną stylizacją, a tymczasem fanki Sylwii Bomby patrzą na jej sukienkę, w której pojawiła się na planie. Ten bieliźniany model to prawdziwy hit sezonu i jest dostępny w aktualnej kolekcji Zary... Sylwia Bomba z "Gogglebox" w ultra kobiecej sukience z Zary za 119 zł Bieliźniane sukienki podbiły światowe wybiegi, a teraz podbijają Instagram. Nic dziwnego, że pokochały je gwiazdy i influencerki, bo kobiety wyglądają w nich bardzo seksownie, a co ciekawe, niektóre modele są dostępne w sieciówkach w rewelacyjnych cenach. Ostatnio na jeden z takich modeli zdecydowała się Sylwia Bomba , która wybrała czarną sukienkę o długości maxi z rozcięciem na nodze. Tę sukienkę kupicie w Zarze za 119 zł. Ten model idealnie podkreśla biust i sprawia, że nawet na co dzień wyglądamy kobieco i seksownie. Wystarczy spojrzeć na nowe zdjęcia Sylwii Bomby! Zobacz także: Sylwia Bomba zdradziła, ile kilogramów przytyła na wakacjach! "Przez 12 dni nie byłam na żadnej diecie" Bieliźniane sukienki to w tym sezonie must have. Prezentują się idealnie na każdą okazję i można je kupić w naprawdę dobrej cenie. Spójrzcie, jak model z Zary nosi gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" . Celebrytka już niebawem będzie zachwycała stylizacjami w "Tańcu z gwiazdami" . Sukienka, którą wybrała Sylwia Bomba to model dostępny w aktualnej kolekcji Zary. Bieliźniana sukienka z guzikami kosztuje 119 zł i można ją kupić w kolorze czarnym i czerwonym. Ten model sukienki to...