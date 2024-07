1 z 6

Tylko u nas! Gorące zdjęcia Oli Ciupy - gwiazdy 4fun.tv - z planów swoich 2 programów rozrywkowych. Piękna modelka jest gospodynią programu "Best of ten Top" (w każdą sobotę o 10.00) oraz "Top 50 Dance chart" (w soboty o 16.). Ponadto, jak się dowiedzieliśmy, Ola Ciupa pracuje nad koncepcją trzeciego show ze swoim udziałem. Czyżby wyrastała na największą gwiazdę muzycznej stacji? My nie mamy wątpliwości!

Zobaczcie gorące zdjęcia Oli Ciup z planu.

