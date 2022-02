Kandydatki Stanisława z "Rolnik szuka żony" przerywają milczenie i coraz odważniej komentują to, co działo się w gospodarstwie rolnika. Okazuje się, że ich punkt widzenia nieco rozmija się z tym, co możemy zobaczyć na ekranie. Najwięcej emocji wywołał tekst o "kiełbaskach", które rolnik miał zapakować po grillu swoim kandydatkom na drogę. Sytuację najpierw skomentowała Aleksandra i Teresa , a teraz odniosła się to tego Roksana! Wygląda na to, że humor nie opuszcza ekipy Stanisława... Roksana z "Rolnik szuka żony" komentuje grill u Stanisława! Stanisław z "Rolnik szuka żony" najwyraźniej miał poważny problem z decyzją , bo w ostatnim odcinku jako jedyny nie poinformował swoich kandydatek o wyborze, jakiego dokonał i ma to zrobić dopiero w odcinku z rewizytami. Małomówny, zamyślony i poważny rolnik, jakiego widzowie zobaczyli w ostatnim kłóci się z obrazem, jaki Stanisław pokazuje w mediach społecznościowych , a teraz rownież jego kandydatki żartują ze scen pokazanych w programie i widać, że humor im dopisuje! Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Teresa wbija szpilę Stanisławowi?! Pokazała wymowne zdjęcie... Tym razem to Roksana żartobliwie odpowiedziała na wpis Stanisława dotyczący "kiełbasek na drogę" i napisała: Pakuj - ilość wszystko Na wpis zareagował nie Stanisław, ale Ola i dodała: Dorzuciłby nam ta skrzynkę cebuli co wybierałyśmy Czyżby kandydatki Stanisława teraz już otwarcie żartowały z jego zachowania? To nie wszystko! Roksana z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z pozostałymi kandydatkami, na którym są bardzo roześmiane. Takich uśmiechów do tej pory widzowie nie mieli okazji oglądać w programie. Czyżby poza kamerami faktycznie u...