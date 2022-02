W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" zabrakło Stanisława, który zdecydował się odesłać wszystkie kandydatki. Jednak w sieci nie cichną echa tej decyzji, a teraz jedna z kandydatek rolnika zdecydowała się ujawnić jak faktycznie czuje się po pobycie u Stanisława. Było aż tak nudno? Teresa zdradziła też, czy rolnik poinformował kandydatki, że już się z kimś spotyka... Teresa szczerze o Stanisławie z "Rolnik szuka żony"! Faktycznie dziewczyny nudziły się w jego gospodarstwie? Stanisław z "Rolnik szuka żony" jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników 8 edycji. Randki rolnika z kandydatkami stały się idealnym tematem do memów , a słynny już grill był bardzo krytycznie podsumowany przez internautów. Teraz Teresa zdecydowała się ujawnić, jak faktycznie wyglądał pobyt w gospodarstwie Stanisława i zdradziła, że wcale nie jest tak nudnym człowiekiem, jak został przedstawiony w programie. Zaapelowała też o powstrzymanie się od krytycznych komentarzy na temat osoby, której tak naprawdę nie znamy! Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Widzowie zastanawiają się, gdzie zniknął Stanisław i swatają go... z Kamilą! Teresa zdecydowała się zareagować na krytykę wobec Stanisława i napisała wprost, że gdyby w rzeczywistości było tak, jak zostało to pokazane w hicie TVP to sama opuściłaby gospodarstwo rolnika: Nie!!! Na pewno gdyby był takim nudnym gościem to wyjechałabym wcześniej, dziewczyny na pewno też nie zostałyby do końca - wyznała Teresa. Jak wiadomo, jakiś czas temu burzę w sieci wywołało zdjęcie Stanisława ze wspólnych wakacji z tajemniczą kobietą, które sam opublikował w mediach społecznościowych. Kandydatka Stanisława z "Rolnik szuka żony" wyznała teraz, czy rolnik poinformował swoje kandydatki, że...