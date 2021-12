" Sanatorium Miłości " i " Rolnik szuka żony " to formaty, które cieszą się niesłabnącą popularnością wśród Polaków. Bohaterowie obu show podbijają serca odbiorców, nawet po zakończeniu show, czego przykładem jest Adrian Berkowicz i jego ukochana Ilona. Ich profile społecznościowe cieszą się coraz większymi zasięgami, a odbiorcy są zaangażowani do tego stopnia, że... wykryli powiązania rolnika z bohaterem aktualnej edycji "Sanatorium Miłości", Adamem! Co panowie mają ze sobą wspólnego ? Zobacz także: "Sanatorium Miłości" podbiło serca Polaków? Znamy wyniki oglądalności drugiego sezonu programu Adam z "Sanatorium Miłości" i Adrian z "Rolnik szuka żony" mieszają w tej samej miejscowości Adrian z "Rolnik szuka żony" to rolnik z Wolbromia. To właśnie tam znajduje się jego gospodarstwo oraz zakład fotograficzny, gdyż specjalizuje się również w fotografii. Spostrzegawczy widzowie innego programu "Sanatorium Miłości" wyłapali, że z tej samej miejscowości pochodzi również Adam, bohater drugiej edycji! Postanowili zapytać, czy panowie się znają: - Mieszka blisko Ciebie Adam z "Sanatorium Miłości"? - napisała fanka - Nie znam Pana Adama osobiście a tym bardziej jego miejsca zamieszkania. - odpowiedział Adrian - zobaczyłam nazwę miejscowości i myślę "gdzieś to słyszałam ostatnio..." i oświeciło mnie, gdzie ją słyszałam - dodała inna Ale świat jest mały! Zobacz także: Dramatyczne wyznanie Iwony z "Sanatorium Miłości": "Nie dostałam informacji o śmierci pierwszego dziecka" Adrian z szóstej edycji "Rolnik szuka żony" pochodzi z Wolbromia. Ta nazwa miejscowości wydała się znajoma widzom, którzy...