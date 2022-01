"Rolnik szuka żony": Kamila o przyjaźni z Elżbietą! Mają zaskakujące plany...

Kamila i Stanisław od samego początku ósmej edycji "Rolnik szuka żony" wzbudzali największe emocje wśród fanów programu. Internauci okrzyknęli Kamilę najpiękniejszą uczestniczką hitu TVP, a wielu internautów już po emisji zerowego odcinka pisało wprost, że najbardziej pasuje do niej... Stanisław, który sam szuka miłości w "Rolnik szuka żony". Teraz wszystko wskazuje na to, że wszyscy uczestnicy programu bardzo się zaprzyjaźnili, a Kamila pozwoliła sobie na dość zaskakujący komentarz pod zdjęciem Stanisława. Kamila z "Rolnik szuka żony" komentuje zdjęcie Stanisława Zaledwie kilka dni temu jedna z uczestniczek ósmej edycji "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie ze Stanisławem. Fotkę pokazała w sieci Elżbieta, która nie ukrywa, że jest zachwycona kolegą z programu. Rolniczka nie szczędziła komplementów Stanisławowi. Cudowny, młody człowiek 🤗- napisała Elżbieta. Zdjęcie Elżbiety i Stanisława skomentowała Kamila. Nie uwierzycie, jak nazwała 26-letniego rolnika! Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Kamila i Stanisław powinni być razem? Internauci twierdzą, że idealnie do siebie pasują! Pod wspólnym zdjęciem Elżbiety i Stanisława pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy, ale my zwróciliśmy uwagę na wpis Kamili, która w dość zaskakujący sposób nazwała Stanisława... Księciunio z Królową ❤️❤️❤️- napisała Kamila. - z królowa skandalu tylko księżniczki brakuje ❤️👍👍- odpisała Elżbieta. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Stanisław tak naprawdę nie mieszka w pałacu! Pokazał prawdziwy dom Oglądacie ósmą edycję "Rolnik szuka żony"? Myślicie, że...