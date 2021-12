Decyzja o zgłoszeniu do " Rolnik szuka żony " odmieniła życie Pawła Bodziannego. To właśnie tam poznał Martę. Dziś wreszcie mogą cieszyć się miłością i nie muszą jej już ukrywać. Kilka godzin po finale jego ukochana opublikowała kilka romantycznych fotek ukazujących, jak rozwijała się ich miłość. Dziś Paweł przeżywał swoją małą rocznicę. To właśnie rok temu podjął decyzję, która wpłynęła na jego aktualne życie. Nie zgadniecie, kto przekonał go do wysłania listu do "Rolnik szuka żony"! Tę historię trzeba usłyszeć! Przy okazji wypowiedziała się również wybranka rolnika! Zobacz także: Paweł z "Rolnik szuka żony" pokazał projekt nowego domu! Tam zamieszka z Martą? Będzie większy niż dom Bardowskich? "Rolnik szuka żony": Paweł opowiedział o decyzji zgłoszenia do programu Fani "Rolnik szuka żony" mocno kibicowali Pawłowi i Marcie, odkąd tylko zaobserwowali uczucie rodzące się na planie programu. Uczestnicy musieli bardzo się pilnować, aby nie zdradzić się z tym, jak potoczyły się ich losy po zakończeniu 7. sezonu. Na szczęście w finałowym odcinku dowiedzieliśmy się, że układa im się wspaniale i zdecydowali się kontynuować swój związek. Dziś minął równo rok, od momentu, w którym Paweł zdecydował się wysłać list do "Rolnik szuka żony". Okazuje się, że przekonał go do tego... mechanik! Dokładnie rok temu wysłałem swoje zgłoszenie do 7. edycji programu "Rolnik Szuka Żony". Zrobiłem to po rozmowie ze znajomym mechanikiem, który naprawiając mi auto, zachwalał ten program. W końcu powiedział "powinieneś się zgłosić, bo na pewno poznasz tam kogoś fajnego". Rolnik pomyślał, że warto spróbować, w końcu od jak sam przyznał, od 2 lat był singlem: Długo nie myślałem. Od 2...