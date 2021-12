Uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" po programie nadal utrzymują ze sobą kontakt! Ostatnio po raz kolejny odbył się zjazd wielkiej "rolnikowej rodziny" i nie zabrakło na niej stałych bywalców oraz uczestników ostatniej, ósmej edycji "Rolnik szuka żony". Elżbieta opublikowała wspólne zdjęcie z wymownym opisem:

Zobaczcie ile nas było gdyby nie program Rolnik szuka zony nigdy byśmy się nie poznali ❤️❤️❤️

Z kolei Agata Rusak z 6. edycji "Rolnik szuka żony" pokazała, jak bawili się uczestnicy. Było naprawdę gorąco...

Wielki zjazd uczestników "Rolnik szuka żony"! Jak dziś wyglądają gwiazdy poprzednich edycji?

Wielka impreza uczestników "Rolnik szuka żony" odbywa się niemal każdego roku i wygląda na to, że przyciąga coraz większe tłumy. To jedyna szansa, kiedy uczestnicy mogą spotkać się we własnym gronie i porozmawiać na temat programu i popularności, jaka wiążę się z udziałem w "Rolnik szuka żony". Na tegorocznym zjeździe nie zabrakło Dawida, Macieja oraz Moniki z 7. edycji, Jana i Agaty Rusak z 5. edycji, Marka Walczaka z 3. edycji z żoną Julią oraz uczestników 8. edycji: Elżbiety, Stanisława, Adama, Teresy, Joanny i Kamila.

W sieci pojawiły się kontrowersje dotyczące programu i niektórzy internauci pisali, że zjazd zapewne organizuje Telewizja Polska, skoro jest zaplanowany z takim rozmachem:

można wiedzieć co to za spotkanie, telewizja to organizowała czy sami zrobiliście sobie takie spotkanie ?

Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony 8" zdradziła, jaka jest prawda i napisała wprost, że to prywatna inicjatywa uczestników programu:

prywatne spotkanie 😁

A kto tak naprawdę odpowiada za organizację tegorocznego zjazdu "Rolnik szuka żony"? Iwona, jedna z uczestniczek zdradziła prawdę i oficjalnie podziękowała Agacie Rusak, pisząc:

Nasza wspaniała organizatorka dziękujemy

Z kolei Agata Rusak, która w 5. edycji na wizji przyjęła zaręczyny Łukasza Sędrowskiego napisała wprost, że choć jej miłość z programu nie przetrwała, to poznała mnóstwo nowych osób, z którymi jak widać nadal utrzymuje kontakt:

Rolnik Szuka Żony 😉 Moja miłość nie przetrwała 💔 Ale jest super rolnikowa ekipa 😁 Która się powiększa o nowe znajomości 👌 Dziękuję że jesteście 💚 - napisała Agata Rusak na Instagramie.

Tylko spójrzcie na te zdjęcia z imprezy!