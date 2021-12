"Rolnik szuka żony 8": Oświadczyny Kamila były opłacone? Produkcja odpowiada na oskarżenia! 

W sieci pojawił się zwiastun finałowego odcinka 8. edycji "Rolnik szuka żony", który już teraz wzbudza mnóstwo emocji. Zaniepokojony Stanisaw, zdenerwowany Marek, zasadnicza Kamila i szczęśliwy Kamil - to ich dalszych losów są ciekawi widzowie i w zapowiedzi widać, że będzie gorąco! A tymczasem produkcja opublikowała informację, że godzina finałowego odcinka zostanie przesunięta. O której zobaczymy finał 8. edycji "Rolnik szuka żony" w TVP1? Finał 8. edycji "Rolnik szuka żony" został przesunięty W niedzielę w TVP1 na żywo bedzie emitowany Pu­char Świa­ta w skokach narciarskich w Wi­śle. Okazuje się, że to wydarzenie wpłynęło na zmianę godziny emisji finałowego odcinka 8. edycji "Rolnik szuka żony" , który został wstępnie przesunięty z godziny 21.15 na 21.25 . To nie wszystko! Możliwe jest większe opóźnienie, o czym uprzedza produkcja "Rolnik szuka żony" w komunikacie: No to chyba najwyższy czas na nasz FINAŁOWY zwiastun. Ponieważ wcześniej w niedzielę wszyscy kibicujemy polskim skoczkom w Wiśle, to widzimy się w niedzielę WYJĄTKOWO o 21:25. (no chyba, że będą skakać dłużej to może być ciut później, ale widzimy się na pewno) - czytamy na oficjalnym fanpage'u "Rolnik szuka żony" na Facebooku. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Joanna zdradziła znaczenie tatuażu. Zrobiła go dla Kamila? W finałowym odcinku wyjaśni się, czy Joanna i Kamil zdecydują się na kolejny krok , o którym ostatnio wspominali i na palcu kandydatki rolnika pojawi się pierścionek? Co dalej z Elżbietą i Markiem ? Wszystkiego tego dowiemy się już za kilka dni! W niedzielę 5 grudnia widzowie dowiedzą się, jak po programie potoczyły się losy uczestników 8. edycji "Rolnik szuka...