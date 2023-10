Choć Teresa wśród wszystkich uczestniczek programu "Rolnik szuka żony", była największą faworytką Stanisława, to ostatecznie nie stworzyli poważnego związku. Później w mediach pojawiły się zaskakujące doniesienia, które okazały się największym zaskoczeniem ósmej edycji telewizyjnego show. Teresa związała się z Adamem, kandydatem pięknej rolniczki - Kamili. Uczestniczka show przyznała jednak, że wiadomość o tym nie zrobiła na niej większego znaczenia! Teraz Stanisław postanowił skomentować ten związek. Co powiedział?

"Rolnik szuka żony": Stanisław skomentował relację Adama i Teresy

Stanisław z programu "Rolnik szuka żony" już wcześniej odniósł się do doniesień o związku Adama i Teresy. Wówczas jednak uczestnik wolał zachować dystans i stwierdził jedynie, że nie utrzymuje z nimi kontaktu, ale życzy im szczęścia. W rozmowie z naszą reporterką został zapytany o reakcję, gdy dowiedział się o relacji jego głównej kandydatki z innym uczestnikiem programu.

Warto przypomnieć, że wcześniej Adam próbował szczęścia z Kamilą. Uczestniczka show TVP wybrała go spośród pół tysiąca mężczyzn. Ostatecznie jednak kobieta przyznała, że była bardzo zmęczona tą relacją i podziękowała Adamowi. Nasze źródło zdradziło, że w trakcie kręcenia finałowego odcinka między nim i Teresą narodziło się uczucie.

Udzielając wywiadu naszej redakcji, Stanisław przyznał, że na początku był zaskoczony doniesieniami o Adamie i Teresie.

- Byłem troszeczkę zaskoczony. Szczerze się przyznam, że nie śledzę, co piszą portale. Jestem totalnie poza tym. Jeśli dostaję jakieś informacje, to ktoś mi donosi. Pamiętam, że zdradziła mi to Elżbieta z programu - ujawnił Stanisław.

W dalszej części rozmowy Stanisław programu "Rolnik szuka żony" opowiedział nam o tym, jak rozwija się relacja Adama i Teresy oraz co sądzi o ich związku. Ocenił, czy pasują do siebie. Chociaż para oficjalnie nie potwierdziła jeszcze doniesień, to jest niemal pewne, że uczestnicy programu TVP są razem. Więcej dowiecie się, oglądając nasz materiał wideo.

