"Rolnik szuka żony": Adam i Teresa są parą?! Byli razem jeszcze w programie?

Odcinek z randkami uczestników w 8. edycji "Rolnik szuka żony" wzbudził mnóstwo kontrowersji. Kamila po rewizycie u Adama podziękowała mu za udział w programie i zdecydowała, że nie wybiorą się na wspólną randkę, a widzowie pytają: co u Stanisława? Okazuje się, że zdaniem niektórych internautów Kamila i Stanisław idealnie do siebie pasują. To nie pierwszy raz, kiedy fani programu sugerują, że są parą ! Taka sytuacja miała miejsce już po odcinku z wizytówkani uczestników... Kamila i Stanisław z "Rolnik szuka żony" znów w ogniu krytyki po programie Stanisław w "Rolnik szuka żony" jako jedyny z uczestników nie wybrał żadnej z kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa. W odcinku z randkami widzowie nie zobaczyli rolnika, który dopiero w finale spotka się z Aleksandrą, Teresą i Roksaną, aby ostatecznie wyjaśnić, jak potoczyły się ich losy po programie. A tymczasem w ostatnim odcinku to Kamila tuż po rewizycie w domu Adama podziękowała mu za udział w programie i wyznała, że między nimi nie zaiskrzyło: Jak mówiliśmy o zauroczeniu, to następnym etapem jest tak jakby jest u nas randka, i chcę Ci powiedzieć, że na randkę się na razie nie decyduję… Ja wewnętrznie tego nie czuję. Za mocne, uparte charaktery mamy oboje… Ze strony Adama nie było wielkiego zaskoczenia. Jak mówił, był zaskoczony decyzją Kamili o jego wyborze, a jednocześnie wykazał pełne zrozumienie, że zdecydowała się zakończyć relację bez randki : rozumiem, że Ty się nie decydujesz, ja również też bym się nie zdecydował. Fani sugerują wręcz, że słowa Kamili były mu na rękę: Mialam wrażenie, że Adam czekal na jej słowa i chcial się już uwolnić... dość mial tego narzekania i kwasnych min... Zobacz...