Jessica z "Rolnik szuka żony" to zdecydowanie najbarwniejsza uczestniczka programu, który stał się hitem stacji. Jessica była kandydatką najmłodszego uczestnika - Krzysztofa. Widać było, że między tym dwojgiem do czegoś może dojść, jednak ostatecznie Krzysztof postanowił ją odrzucić jako kandydatkę na jego żonę. Co od tego czasu się zmieniło? Czy Jessica z "Rolnik szuka żony" poznała kogoś wartego uwagi? Opowiedziała nam o wszystkim w wywiadzie dla Party.pl: Miłości nie znalazłam, randkowałam, ale to nie było nic stabilnie emocjonalnego - przyznała szczerze w rozmowie z Party.pl Jessica. Jessica powiedziała też nam wprost, że na razie nie w głowie jej amory! Stwierdziłam, że teraz skupiam się na sobie, a miłość? Jeżeli będzie taka osoba, to przyjdzie niespodziewanie, ale to nie może być "byle kto", tak łatwo do swojego serduszka nie wpuszczę - zdradziła uczestniczka hitu TVP 1. Jessica dodała jednak tajemniczo, że nie narzeka na brak zainteresowania ze strony płci przeciwnej: Są adoratorzy, kręcą się, jest ich sporo! - powiedziała nam Jessica. Myślicie, że któryś z nich ostatecznie jednak skradnie jej serce? My zgadzamy się z Jessicą - na prawdziwą miłość przyjdzie czas! Jessica była kandydatką Krzysztofa. Niestety między nimi do niczego nie doszło.