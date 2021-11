Na decyzję Stanisława fani "Rolnik szuka żony" czekali najdłużej. Podczas, gdy u innych uczestników rodziła się miłość, trzy kandydatki rolnika nie odbierały od niego żadnych konkretnych sygnałów. W końcu, w ostatnim wyemitowanym odcinku, Stanisław obwieścił swoją decyzję. - Mówiliśmy o tej iskierce, kiedy wiem, że to jest to. Ten moment po prostu nie nastąpił tutaj. (...) Muszę im powiedzieć, że zostaniemy przyjaciółmi - mówił Marcie Manowskiej. I tak też zrobił. Brak wyboru wydawał się w jego przypadku dość prawdopodobną opcją. I tak jednak pod postami na ten temat pojawiły się setki komentarzy. Choć niektórzy bronią prawa rolnika do takiej decyzji, wielu fanów programu mocno go krytykuje. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Stanisław pożegnał wszystkie kandydatki! Jak zareagowały dziewczyny? Stanisław z "Rolnik szuka żony" nie wybrał żadnej kandydatki W ostatnią niedzielę w 8. edycji "Rolnik szuka żony" mieliśmy okazję przekonać się w końcu, jakiego wyboru dokonał Stanisław. Po słynnym grillu w poprzednim odcinku , przypominającym bardziej stypę, czekały na to również zestresowane dziewczyny. Roksana podejrzewała, że wybór padnie na Teresę, Ola zaś jak się okazuje słusznie przeczuwała, że Stanisław może nie wybrać żadnej z nich. - Dziewczyny. Bardzo Wam dziękuję za to, że napisałyście, że przyjechałyście. Uważam, że lepszej trójki nie mogłem wybrać. Myślę, że bardzo się polubiliśmy i fajnie spędziliśmy czas. Naprawdę mam wrażenie, że bardzo dobrze Was poznałem, jednak zabrakło mi czegoś, co zadziałoby się w sercu. I proponuję, żebyśmy zostali przyjaciółmi po programie - powiedział im rolnik. Panie przyjęły decyzję Stanisława raczej ze zrozumieniem....