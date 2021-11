To fantastyczna wiadomość dla wszystkich fanów "Rolnik szuka żony" ! Prowadząca hit TVP od pierwszego sezonu show Marta Manowska poinformowała właśnie fanów i widzów na swoich mediach społecznościowych, że ruszyła na zdjęcia do pilota 8. edycji "Rolnik szuka żony". Co napisała prowadząca? Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Co się stało z zębami Marty?! Nagrania do "Dance Dance Dance" ruszyły, czy uratuje sytuację? Marta Manowska na zdjęciach do pilota "Rolnik szuka żony 8" "Rolnik szuka żony" to jedna z najbardziej lubianych produkcji TVP ostatnich lat. Widzowie obejrzeli już 7 edycji sercowych perypetii rolniczek, rolników i ich wybranków. Program przyniósł im nie tylko popularność, ale części - zgodnie z nazwą show - również prawdziwą miłość. Do dziś śledzimy losy choćby Ani i Grześka Bardowskich, czy Małgosi i Pawła Borysewiczów. Być może podobnie będzie z uczestnikami ostatniej, 7. edycji - Martą i Pawłem, którzy trenują właśnie do kolejnego show - "Dance dance dance". Zobacz także: "Rolnik szuka żony" połączył już wiele par! Która z nich jest twoją ulubioną? Tymczasem, jak poinformowała prowadząca "Rolnik szuka żony" Marta Manowska , właśnie rozpoczynają się zdjęcia do 8. edycji show. To świetna wiadomość dla widzów programu - mimo trwającej od roku pandemii, plany TVP nie uległy zmianie i wszystko wskazuje na to, że już na jesieni zobaczymy miłosne przygody kolejnych rolników. Tymczasem, w co nie mogę uwierzyć ruszyłam właśnie na zdjęcia do pilota 8 ‼️ edycji „Rolnik szuka żony” - napisała Manowska na końcu długiego posta poświęconego pobytowi w Szczyrku. ...