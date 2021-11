"Rolnik szuka żony": Zaręczyny Bogusi i Krzysztofa podzieliły fanów programu

Za nami finał programu "Rolnik szuka żony", który przyniósł wiele zaskakujących momentów i... rozstań! Czy Mariusz i Ania, który zaręczyli się podczas randki w górach, planują już ślub? Nie! Podczas finałowego odcinka Ania oddała Mariuszowi pierścionek zaręczynowy. Dlaczego? Rolnik szuka żony - Ania zerwała zaręczyny z Mariuszem! Prowadząca program Marta Manowska spotkała się z uczestnikami po dwóch miesiącach od ich romantycznych randek przed kamerami. Podczas jednej z nich Mariusz padł przed Anią na kolana i poprosił ją o rękę. Rolniczka była w szoku, ale przyjęła oświadczyny. Zaznaczyła jednak, że nie chce spieszyć się ze ślubem. Po dwóch miesiącach znajomości, Ania oddała Mariuszowi pierścionek. "Mariusz zawiódł mnie w takich sytuacjach, w których mężczyzna powinien wspierać. Nigdy nie powinnam przyjmować tego pierścionka od niego" , powiedziała. Między Anią i Mariuszem doszło do ostrej wymiany zdań. Rolniczka wypomniała mu, że pierścionek zaręczynowy kupiła jego mama! On początkowo zaprzeczał, ale później przyznał, że nie miał pieniędzy na pierścionek dla niej i poprosił rodziców o pomoc. Widać było, że Ania ma do niego żal o wiele spraw, ale nie chciała go zawstydzać na wizji. Jak ich rozstanie komentują internauci? Wielu z nich jest oburzonych zachowaniem Ani: Mariusz był prawdziwy. Jakkolwiek sie zachował. Ona prawdziwa nie była. Jej piękny uśmiech był sztuczny...wymuszony. Czepia się tego kto gdzie kupił. Ludzie to są nienormalni! Szukają miłości a później czepiają się wszystkiego dążąc do rozpadu związku. Spoko rozstali się, ale po co ona wywlekała ze jego mama kupiła pierścionek....bez klasy. Ona też nie szczera i pod kamerę! trzeba było od razu powiedzieć ze nie bo za wcześnie itp, to by była szczerość od samego początku a nie to co ona...