Związek Teresy i Adama to zdecydowanie największe zaskoczenie 8. edycji "Rolnik szuka żony". Adam był faworytem Kamili, którego ostatecznie nie wybrała, a Teresa faworytką Stanisława, chociaż o tym dowiedziała się dopiero podczas finałowego odcinka, i jak sama przyznała nie miało już to dla niej znaczenia! O tym, dlaczego nie zrobiło to na niej większego wrażenia, dowiedzieliśmy się dopiero później, gdy wyszło, że... kandydatka rolnika spotyka się z Adamem! Teraz Stanisław postanowił skomentować ten związek. Co powiedział?

"Rolnik szuka żony": Stanisław komentuje związek Adama i Teresy

Adam i Teresa zgłosili się do programu "Rolnik szuka żony" by dać szansę miłości. On szukał jej u Kamili, która wybrała go spośród 500 uczestników! Ostatecznie podziękowała mu za udział w programie szczerze przyznając, że "męczy" ją ta relacja. Z kolei Teresa wysłała list do Stanisława. Nawet pozostałe wybrane kandydatki były pewne, że to właśnie ona skradnie serce rolnika. Niestety okazało się, że Stanisław nie wybrał żadnej z pań, a w finale przyznał, że jest szczęśliwie zakochany. Nową miłość poznał już po programie, jednak w finale wyznał, że faktycznie najbliżej mu było do Teresy:

Teraz nie jest mi żal, że wtedy tego nie wiedziałam. Wtedy chciałabym to wiedzieć ale teraz nie jest mi żal, bo to jest już za mną - komentowała wyznanie Stanisława Teresa w finałowym odcinku.

Niedługo po emisji finału "Rolnik szuka żony" w TVP okazało się, że wśród uczestników powstała nowa para. Teresa i Adam mieli poznać się podczas kręcenia finałowego odcinka i właśnie wtedy, jak dowiedziało się Party.pl, zaczęła rozwijać się ich relacja. Zakochani pojawili się razem na wielkim zjeździe uczestników "Rolnik szuka żony" i nie ukrywali, że są parą!

Zakochali się w sobie i nie chcą tego ukrywać. Być może wspólnie zgodzą się na telewizyjny wywiad - mówiło nasze źródło

Facebook / rolnikszukazonyTVP

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kamila chciała tylko wypromować firmę?! Rolniczka zabrała głos

Teraz związek Teresy i Adama z "Rolnik szuka żony" skomentował sam Stanisław. On nie dał szansy Teresie, chociaż jak sam przyznał w finale, czuł, że jest mu do niej najbliżej. Okazuje się jednak, że rolnik nie utrzymuje kontaktów z dziewczynami, które mimo niepowodzenia miłosnego, dobrze wspominały pobyt u niego na gospodarstwie:

Nie wiem za bardzo co u nich ale życzę im dużo szczęścia - napisał na Instagramie

AKPA Gałązka

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Stanisław pożegnał wszystkie kandydatki! Jak zareagowały dziewczyny?

Obecnie zarówno Teresa i Adam są w szczęśliwym związku, chociaż osobiście nie zdecydowali się tego potwierdzić, a także sam Stanisław, który swoją ukochaną poznał niedługo po wyjeździe kamer "Rolnik szuka żony" z jego gospodarstwa. Myślicie, że w przyszłości spotkają się jeszcze na wzajemnych ślubach? Pod koniec listopada część uczestników "Rolnik szuka żony" bawiło się na ślubie Bogusi i Krzysztofa a w ciągu najbliższych dwóch lat odbędzie się kolejne wesele uczestników 8. edycji, ponieważ do pięknego dnia szykują się także Kamil i Joanna, którzy zaręczyli się w finałowym odcinku.