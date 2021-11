Ósma edycja "Rolnik szuka żony" zbliża się ku finałowi. Rolnicy udali się na rewizyty do swoich wybranków, gdzie mieli okazję poznać ich codzienne życie oraz najbliższych. Widzom nie spodobało się jednak jak Kamila zachowała się podczas pierwszego spotkania z rodziną Adama: Nie ma to jak przyjechać po raz pierwszy do jego rodziny i zasugerować, że mieli wokół domu taki syf, że 2 tygodnie pewnie sprzątał - pisali na Facebooku. Widzowie zszokowani również byli kolejnymi pretensjami Kamili do uczestnika o to, że zbyt rzadko do niej dzwonił. Kamila faktycznie przesadziła? Zobaczcie, co o jej rewizycie w domu Adama piszą fani. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Produkcja o kandydatach Kamili: "Zachowali się nie w porządku". Wyjaśnili sytuację z muchą! "Rolnik szuka żony": Kamila miażdży Adama przy rodzinie Kamila z "Rolnik szuka żony" została gwiazdą 8. edycji już podczas pilotażowego odcinka. Widzowie zachwycili się urodą młodej rolniczki, niedługo później okazało się, że ogromne powodzenie miała również wśród zainteresowanych nią mężczyzn. Do programu zgłosiło się aż 500 potencjalnych uczestników. Kamila ostatecznie wybrała Adama. Niestety, niemalże od początku sezonu musi się liczyć z dużym hejtem ze strony widzów, którzy uważają, że jej rozmowy z kandydatami bardziej przypominały rozmowy o pracę niż randki. Ocenili, że Kamila bardziej niż miłości szukała pracownika i odcinek po odcinku krytycznie oceniali jej postawę wobec zaproszonych na gospodarstwo mężczyzn. Widzowie sceptycznie patrzą na rozwój relacji pomiędzy Kamilą a Adamem po zakończeniu zdjęć do "Rolnik szuka żony". Sugerują, że sam Adam już podczas rewizyty zorientował się, że nie stworzy z rolniczką...