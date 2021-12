"Rolnik szuka żony": Co dziś słychać u Sary? Dawno zapomniała o Karolu i wzięła ślub z nowym partnerem

Wspaniała wiadomość! Okazuje się, że Sara z czwartej edycji "Rolnik szuka żony" zaręczyła się i już szykuje się do ślubu! Była uczestniczka programu o poszukujących miłości rolnikach za pośrednictwem Instagrama pochwaliła się swoim szczęściem i pokazała piękny pierścionek zaręczynowy. Sara zdradziła również, kiedy powie "tak" swojemu narzeczonemu! Zobacz także: Rozpacz Dawida po randce z Martyną w "Rolnik szuka żony 7"! To najmocniejsza scena ze wszystkich sezonów show? Romantyczne ubrania i piękną biżuterię w bardzo dobrych cenach pomoże Ci kupić kod rabatowy About You . Sara z "Rolnik szuka żony" szykuje się do ślubu Sara wystąpiła w czwartej edycji "Rolnik szuka żony" i była jedną z kandydatek Karola. Wydawało się nawet, że Sara jest faworytką rolnika i to z nią będzie chciał spróbować stworzyć szczęśliwy związek. Fani programu z pewnością pamiętają romantyczną randkę Sary i Karola, którzy wybrali się nad jezioro. Niestety, tuż przed ostatecznym wyborem wydarzyło się coś, co zniszczyło ich relację. Okazało się wówczas, że podczas imprezy w domu rodzinnym Karola Sara miała wypadek i trafiła do szpitala. Kobieta miała żal do rolnika, że nie był przy niej w tych trudnych chwilach, a Karol stwierdził, że nie pamięta, co tak naprawdę się stało. Od zakończenia czwartej edycji "Rolnik szuka żony" minęły już prawie trzy lata i dziś Sara jest szczęśliwa u boku innego mężczyzny. Ostatnio była uczestniczka programu TVP po raz pierwszy opublikowała w sieci zdjęcia ze swoim ukochanym. Dziś okazuje się, że zaledwie kilka dni temu zakochani zaręczyli się! Dokładnie tydzień temu o 20:15, powiedziałam "TAK". Pojechałam na spacer, a znalazłam się na zaręczynach ❤. To dopiero początek naszej...