Jagoda i Karol już nie są razem! Mamy dla Was zaskakujące i smutne doniesienia dotyczące jednej z najpopularniejszych par czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony"! Jak donosi "Na Żywo", rolnik i jego partnerka podjęli decyzję o rozstaniu... Związek Jagody i Karola od samego początku wzbudzał ogromne emocje wśród fanów show. Jeszcze zanim rozpoczęła się emisja 4. edycji Jagoda napisała list do rolnika, jednak jak później tłumaczyła zrezygnowała z występów w programie ze względu na pracę. Karol zaprosił więc do siebie inne kandydatki na żonę. Niestety, już pod koniec wizyty dziewczyn w jego domu okazało się, że rolnik nie chce być z żadną z nich. Wtedy dowiedzieliśmy się o Jagodzie, z którą Karol odnowił kontakt. Para zapewniała, że narodziło się pomiędzy nimi ogromne uczucie i wydawało się, że wkrótce usłyszymy o ich zaręczynach...

Niestety, teraz okazuje się, że para podjęła inną decyzję! Zobaczcie, jak rozstanie z Karolem skomentowała Jagoda! Więcej informacji w naszej galerii.

