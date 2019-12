Sara z "Rolnik szuka żony" na planie "The Voice Senior"! Komu kibicowała?

Sara z " Rolnik szuka żony" wystąpiła w 4. edycji tego programu. Dziewczyna walczyła wtedy o względy Karola i wydawało się, że uda im się stworzyć zgraną parę. Niestety kobieta uległa wypadkowi w domu rolnika i nie mogła liczyć na wsparcie z jego strony. Ostatecznie każde z nich poszło swoją drogą. Po zakończeniu programu, Sara zaczęła być bardzo aktywna w mediach społecznościowych, na których zyskała grono sympatyków. Tym razem pochwaliła się swoim uczestnictwem w nagraniach do programu "The Voice Senior"! Komu kibicowała?

Sara jest bardzo aktywna na Instagramie i co chwila dodaje zdjęcia, na których możemy śledzić jej życie prywatne. Dziewczyna prezentuje też ciekawe stylizacje i wiele kobiet może zainspirować się jej stylem. Fanki często dopytują, gdzie można dostać ubrania, w których prezentuje się ich idolka.

Jednak na najnowszych zdjęciach, które pojawiły się na Instagramie Sary widać, że uczestniczka 4 edycji programu "Rolnik szuka żony" tym razem postanowiła pokibicować finalistom "The Voice Senior"! Dziewczyna wzięła udział w nagraniu finałowego odcinka tego talent show! Zdradziła także, za kogo trzymała kciuki!

Miałam okazję osobiście uczestniczyć w nagraniach finałowych Voice Senior. 🤗 Co mogę powiedzieć, niesamowite jest to ile w tych ludziach jest energii A do tego talentu 👌🙌 . Gratulacje dla wygranych, ale ogromny szacun dla całej reszty. Panowie to Wy byliście moimi faworytami od samego początku ❤. TRZYMAM za Was kciuki. 👊✊ - napisała Sara.

Fani od razu zaczęli komplementować Sarę!

Piękna🔥❤️ OMG co to za bogini 😍😍😍😍😍 Gwiazda - piszą internauci.

Na finał programu "The Voice Senior", Sara wybrała sukienkę w odcieniu zieleni, a do tego dobrała jasne szpilki. Trzeba przyznać, że gwiazda "Rolnik szuka żony" prezentowała się fenomenalnie! My jesteśmy zachwyceni, a Wam jak się podoba?

Sara często wstawia na swój Instagramowy profil propozycje stylizacji, z których fanki czerpią inspirację!

Sara w programie "Rolnik szuka żony", walczyła o względy Karola! Ostatecznie jednak nie udało im się stworzyć związku.