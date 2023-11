1 z 9

Co się działo w 7. odcinku "Rolnik szuka żony 4"? Karol był na randkach z Sarą i Anią. I już wie, kogo by chciał wybrać! Sarę rolnik zabrał nad wodę. I oboje w niej zaszaleli... Jak do tego doszło? Miło rozmawiali, Karol cały czas komplementował dziewczynę.

Ja jestem energiczna i do pracy i do tego... Ty się uśmiechasz oczami, ustami cała sobą. Od kiedy do ciebie przyjechałam. To ma cały czas "zaciesz" - przyznaje szeptem dziewczyna. To dobrze. Fajnie, że tu jestem z Tobą.

Co było dalej?

