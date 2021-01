Marlena z "Rolnik szuka żony" miała szansę na karierę! "Wolę zostać zwykłą dziewczyną"

Marlena Bazylczuk z 6. edycji "Rolnik szuka żony" ponownie zachwyciła fanów nowymi zdjęciami. Niedawno zdecydowała się na dość drastyczną zmianę, ponieważ skróciła włosy aż o 35 centymetrów. Do tej pory kojarzyła się fanom programu z burzą ciemnych loków. Teraz jest ich zdecydowanie mniej, jednak fryzura nie odebrała uczestniczce uroku i dziewczęcego luzu. Tym razem zaprezentowała się fanom w profesjonalnym makijażu, a wielu z nich nie ma wątpliwości, że powinna spróbować swoich szans w modelingu. W dodatku Marlena przyznała, że... miała już takie propozycje! Czy zdecydowała się z nich skorzystać nic nikomu nie mówiąc?

Marlena Bazylczuk z "Rolnik szuka żony" zachwyca urodą

Marlena Bazylczuk dzięki swojemu występowi w "Rolnik szuka żony" zdecydowanie zapisała się w pamięci fanów. Nie tylko ze względu na bardzo burzliwą relację z Sewerynem, gdzie nie brakowało ostrych wymian zdań. ale również ze względu na swoją osobowość. Dziś na samym Instagramie śledzi ją ponad 30 tysięcy osób.

Ostatni rok dla Marleny był wielką próbą. Musiała zmierzyć się ze stratą najważniejszej osoby w życiu. Mama uczestniczki zmarła po dwóch latach heroicznej walki z chorobą nowotworową. Marlena starała się robić wszystko, aby odciążyć mamę nie tylko finansowo, ale również pomóc w wychowywaniu licznego rodzeństwa. Od niedawna powoli wraca do aktywności w sieci i ponownie możemy zobaczyć jej uśmiech na zdjęciach. Nowa fotka Marleny zdecydowanie przypadła do gustu internautów. Subtelny makijaż i delikatne glow na policzkach kandydatki Seweryna wzbudziło zachwyt nad jej urodą. Jedna z fanek zasugerowała Marlenie, że powinna zostać modelką, na co uczestniczka odpowiedziała, że dostawała już takie propozycje. Czy skorzystała?

- Powinnaś zostać modelką 😁😁😁

- Miałam taką propozycję 😉 ale wolę zostać zwykłą dziewczyną 😊

Marlena woli pozostać skromna, jednak z pewnością ucieszył ją ogrom komplementów, które pojawiły się pod jej nowymi zdjęciami:

- Pięknie wyglądasz😍

- Wyglądasz jak aniołek

- Kobieta marzenie 😯

- Śliczna dziewczyna 😍😊 Cudna uroda ♥️

Trudno się dziwić tym opiniom!

Marlena z "Rolnik szuka żony" zachwyciła fanów odmienionym wizerunkiem. Delikatny makijaż uwydatnił tylko jej urodę! Podoba wam się w takiej wersji?

Marlena z "Rolnik szuka żony" była kandydatką Seweryna. Ich relacja była zdecydowanie najbardziej burzliwą ze wszystkich w 6. edycji.