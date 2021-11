W programie " Rolnik szuka żony " można znaleźć miłość, ale i przyjaźń. Dowodem na to są uczestniczki nie tylko z obecnej edycji. Okazuje się, że Diana i Natalia poznały się w programie, a potem zdecydowały się kontynuować tę znajomość. W mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo ich wspólnych zdjęć. Ostatnio dołączyła do ich ekipy jeszcze jedna uczestniczka programu. Zobaczcie, o kogo chodzi! Przyjaźń Diany i Natalii z "Rolnik szuka żony" To nie pierwszy raz, kiedy uczestniczki programu zamiast miłości znalazły przyjaźń. W 5. edycji "Rolnik szuka żony" to Elżbieta i Małgosia stały się przyjaciółkami. W programie obie kobiety rywalizowały o względy tego samego mężczyzny, jednak ostatecznie żadna z nich nie jest z Janem, a ich znajomość, mimo że nic tego nie zapowiadało, przetrwała. Obecnie Elżbieta jest szczęśliwą mężatką , o czym już informowaliśmy. W 6. edycji to Diana i Natalia stały się dobrymi znajomymi. Każda z nich zabiegała o uczucia innego rolnika. Natalia była kandydatką Sławomira, ale ten podziękował jej za przyjazd do gospodarstwa i wybrał Martę . Z kolei Diana to kandydatka Seweryna. Kobieta sama opuściła program po randce z rolnikiem, na której okazało się, że ją okłamuje. Jej odejście z "Rolnik szuka żony" było szeroko komentowane w sieci! Po zakończeniu zdjęć do programu Diana i Natalia są w stałym kontakcie i często się widują, co obie pokazują na Instagramie umieszczając wspólne zdjęcie. Teraz dołączyła do nich jeszcze jedna uczestniczka "Rolnika". Marlena była kandydatką Seweryna, ale rolnik podziękował jej za zgłoszenie i nie zaprosił do swojego gospodarstwa. Jak widać na zdjęciach kobiety świetnie się bawią w swoim towarzystwie! Sami spójrzcie! ...