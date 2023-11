1 z 6

Fani programu "Rolnik szuka żony" odliczają dni do startu 5. edycji show TVP1, która zaplanowana została na 2 września! To właśnie wtedy jeszcze bliżej poznamy kandydatów, którzy marzą o wielkiej miłości. Producenci programu już teraz zdecydowali się ujawnić twarze wszystkich pięciu rolników. Jesienią zobaczymy Łukasza, Jana, Grzegorza, Marka oraz Krzysztofa, którzy wierzą, że udział w "Rolniku" odmieni ich życie. Co działo się za kulisami? Jak panowie prezentowali się podczas nagrań programu? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

