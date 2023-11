Marta Manowska w rozmowie z serwisem se.pl zdradziła, że ma dobre przeczucia co do 5. edycji programu "Rolnik szuka żony"!

- (...) czuję bardzo dużo szczerości, prawdy i dobrych intencji, a to jest najważniejsze. Co roku marzę o tym, żeby w programie znalazły się osoby, które naprawdę poważnie do tego podchodzą. Nie mówię, że mają być poważne, bo mają być uśmiechnięte, szczęśliwe i pełne emocji, ale że poważnie podchodzą do tych poszukiwań, że to brak drugiej osoby ich tutaj przywołał. Mam poczucie, że w tym roku to są właśnie takie osoby, że mamy szansę sięgnąć do pierwszej edycji, kiedy wszystko było takie czyste, kiedy ta prawda poszukiwań istniała. To nie jest tak, że z tego programu ma powstać pięć małżeństw. Jeżeli one powstaną, to jest najpiękniejszy finał, jaki możemy sobie wymarzyć, ale ważna jest każda relacja, każda przyjaźń, każda zmiana, która następuje w człowieku - zapewnia Marta Manowska.