Grzegorz to 31-latek z województwa podlaskiego, który zajmuje się hodowlą bydła. Jak sam podkreśla, jest niezastąpiony w swoim gospodarstwie. Wiąże się to niestety z tym, że ma bardzo mało wolnego czasu. Ale mimo wszystko udaje mu się znaleźć chwilę na siłownię i spotkania ze znajomymi. 31-latek ma za sobą dwa długie związki, które jednak należą już do przeszłości. Teraz Grzegorz szuka kogoś na zawsze, z kim mógłby podziwiać zachody słońca i cieszyć się tym, co ma. Co ciekawe, rolnik ma duszę romantyka i... pisze wiersze!

- Trzeba zaznaczyć jedno - ja nie jestem Szekspirem! Wiersze jakieś są, leży jakiś zeszyt, to są wiersze pisane z różnych powodów - czasem z nudów, to jest taki stary zeszyt z czasów , kiedy studiowałem, a wiadomo jak jest na wykładach - raz jest ciekawie, raz nie. A jak nie jest, to różne rzeczy przychodzą do głowy. Czasami te wiersze są napisane z powodu jakichś przeżyć, niekoniecznie miłosnych, ale także. Ale chyba nie będą one nigdzie publikowane, to zostawię dla siebie. Chociaż może gdyby były dziewczyny, to bym im coś pokazał - zastanawiał się Grzegorz podczas rozmowy z party.pl.

Ciekawe, czy znajdzie się dziewczyna, którą rozczulą wiersze Grzegorza?