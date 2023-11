3 z 10

Paweł Borysewicz był jednym z kandydatów do serca Małgosi Sienkiewicz. Piękna rolniczka zauroczyła go nie tylko swoją urodą, ale również pracowitością oraz ciepłem, które od niej biło. Gdy Paweł zobaczył pilotażowy odcinek z jej udziałem, serce od razu mocniej mu zabiło. Chłopak postanowił wysłać do Małgosi list z nadzieją, że to właśnie jego zaprosi do swojego domu i będzie chciała poznać go bliżej.